Бенитес: «Манчестер Юнайтед» должен быть в зоне Лиги чемпионов»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес в преддверии матча 21 тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» поговорил о сопернике. Испанец считает, что оппонент должен быть выше в турнирной таблице.

«У «Юнайтед» есть хорошие игроки. Очевидно, что команда должна быть в зоне Лиги чемпионов. Она с кем угодно может конкурировать. Нам придется очень постараться, чтобы не проиграть», – сказал Бенитес The Independent.