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    Бенитес: «Манчестер Юнайтед» должен быть в зоне Лиги чемпионов»

    Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес в преддверии матча 21 тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» поговорил о сопернике. Испанец считает, что оппонент должен быть выше в турнирной таблице.

    «У «Юнайтед» есть хорошие игроки. Очевидно, что команда должна быть в зоне Лиги чемпионов. Она с кем угодно может конкурировать. Нам придется очень постараться, чтобы не проиграть», – сказал Бенитес The Independent.

    • «Юнайтед» отстает от зоны Лиги чемпионов на восемь очков.
    • «Ньюкасл» идет в таблице 15-м.
    • Последний раз «Манчестер Юнайтед» побеждал на поле «Ньюкасла» в 2015 году (1:0).

    Источник: The Independent

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