Эмери: «Арсеналу» необходимо улучшать игру в обороне»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился впечатлениями после матча 21 тура АПЛ против «Фулхэма» (4:1). Специалист считает, что игра в обороне оставляет желать лучшего.

«Мы знали до матча, что три очка обеспечат безопасность в турнирной таблице. Продолжим бороться за четверку. Для этого нужно улучшить игру в обороне», – считает Эмери.