Эмери: «Арсеналу» необходимо улучшать игру в обороне»

Руководству пришло время ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО ЗАДУМАТЬСЯ НАД ТРАНСФЕРАМИ В ОБОРОНУ
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился впечатлениями после матча 21 тура АПЛ против «Фулхэма» (4:1). Специалист считает, что игра в обороне оставляет желать лучшего.
«Мы знали до матча, что три очка обеспечат безопасность в турнирной таблице. Продолжим бороться за четверку. Для этого нужно улучшить игру в обороне», – считает Эмери.
- «Арсенал» в таблице идет пятым.
- Отставание от зоны Лиги чемпионов – два очка.
- Ближайший соперник лондонцев по АПЛ – «Вест Хэм» (12 января).