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    Эмери: «Арсеналу» необходимо улучшать игру в обороне»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился впечатлениями после матча 21 тура АПЛ против «Фулхэма» (4:1). Специалист считает, что игра в обороне оставляет желать лучшего.

    «Мы знали до матча, что три очка обеспечат безопасность в турнирной таблице. Продолжим бороться за четверку. Для этого нужно улучшить игру в обороне», – считает Эмери.

    • «Арсенал» в таблице идет пятым.
    • Отставание от зоны Лиги чемпионов – два очка.
    • Ближайший соперник лондонцев по АПЛ – «Вест Хэм» (12 января).

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +279

      LMI 1 час назад

      Руководству пришло время ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО ЗАДУМАТЬСЯ НАД ТРАНСФЕРАМИ В ОБОРОНУ

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