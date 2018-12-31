Агент: «Краснодар» не продал Каборе «Бешикташу»

«Краснодар» ответил отказом на предложение о продаже полузащитника Шарля Каборе в «Бешикташ». Такую информацию «Известиям» сообщил агент африканца Дмитрий Селюк.

«Бешикташ» был готов заплатить «Краснодару» за переход Каборе в период зимнего трансферного окна. Но «горожане» не хотят отпускать африканца, и отвергли предложение», – сказал агент.