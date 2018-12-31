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    Агент: «Краснодар» не продал Каборе «Бешикташу»

    «Краснодар» ответил отказом на предложение о продаже полузащитника Шарля Каборе в «Бешикташ». Такую информацию «Известиям» сообщил агент африканца Дмитрий Селюк.

    «Бешикташ» был готов заплатить «Краснодару» за переход Каборе в период зимнего трансферного окна. Но «горожане» не хотят отпускать африканца, и отвергли предложение», – сказал агент.

    • Контракт игрока с южанами действует до 2019 года.
    • На счету футболиста 109 матчей за краснодарцев.
    • Рыночная стоимость футболиста – 5,5 миллиона евро.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +293

      Гиви Эрудитошвили 3 минуты назад

      Логичное решение. Каборе поможет " Краснодру" в борьбе за 1-2-е место в РПЛ и выход напрямую в групповой этап ЛЧ, где клуб сразу заработает более 15 млн. евро. За продажу его сейчас от силы 5 лямов, а летом уйдёт свободным агентом.

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