Агент: «Краснодар» не продал Каборе «Бешикташу»

Логичное решение. Каборе поможет " Краснодру" в борьбе за 1-2-е место в РПЛ и выход напрямую в групповой этап ЛЧ, где клуб сразу заработает более 15 млн. евро. За продажу его сейчас от силы 5 лямов, а летом уйдёт свободным агентом.
«Краснодар» ответил отказом на предложение о продаже полузащитника Шарля Каборе в «Бешикташ». Такую информацию «Известиям» сообщил агент африканца Дмитрий Селюк.
«Бешикташ» был готов заплатить «Краснодару» за переход Каборе в период зимнего трансферного окна. Но «горожане» не хотят отпускать африканца, и отвергли предложение», – сказал агент.
- Контракт игрока с южанами действует до 2019 года.
- На счету футболиста 109 матчей за краснодарцев.
- Рыночная стоимость футболиста – 5,5 миллиона евро.