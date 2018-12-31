«Спартак» исключил Сергея Еременко из заявки на РПЛ

Полузащитник «Спартака» Сергей Еременко отзаявлен из списка игроков клуба на матчи чемпионата России.

19-летний россиянин пополнил состав красно-белых в феврале, перейдя из юрмальского «Спартака» сроком до 31 декабря 2018-го года.

В текущем сезоне Еременко выступал за дубль московского клуба в первенстве ФНЛ. На его счету семь матчей без результативных действий.

Сергей – родной брат полузащитника «Спартака» Романа Еременко, который подписал с московским клубом контракт после отбытия дисквалификации за употребление кокаина. Ранее сообщалось, что 31-летний экс-игрок ЦСКА больше не входит в планы красно-белых.