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    «Спартак» исключил Сергея Еременко из заявки на РПЛ

    Полузащитник «Спартака» Сергей Еременко отзаявлен из списка игроков клуба на матчи чемпионата России.

    19-летний россиянин пополнил состав красно-белых в феврале, перейдя из юрмальского «Спартака» сроком до 31 декабря 2018-го года.

    В текущем сезоне Еременко выступал за дубль московского клуба в первенстве ФНЛ. На его счету семь матчей без результативных действий.

    Сергей – родной брат полузащитника «Спартака» Романа Еременко, который подписал с московским клубом контракт после отбытия дисквалификации за употребление кокаина. Ранее сообщалось, что 31-летний экс-игрок ЦСКА больше не входит в планы красно-белых.

    Источник: РПЛ

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    01.01.2019 22:32
    Комментарии4
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      Рейтинг: +328

      JTherry 2 часа назад

      откровенно - ничем не удивил и не убедил...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1613

      vka1970 2 часа назад

      Ну Глушаков то в команде.
      Это самое главное.
      Глушаков это как его,,,наше достояние.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10976

      DOCTOR PENALTY > vka1970 34 минуты назад

      ...наше доставание,,,,

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +290

      MichelWB 3 часа назад

      Семья Еременко в опале.

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