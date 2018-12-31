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    Агуэро: «Нельзя отрицать, что матч «Манчестер Сити» с «Ливерпулем» – это большая игра для обоих клубов»

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился ожиданиями от матча 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

    «В конце концов, это футбол. Все может случиться, но мы будем играть, как играем всегда.

    Нельзя отрицать, что это большой матч для обоих клубов. Очные игры между лидирующими командами имеют большое значение к концу сезона.

    Декабрь сложился не так, как мы хотели, и теперь у нас есть больше оснований, чтобы наверстать. Так что да, это делает игру еще более важной.

    Но сейчас всего лишь январь и впереди еще много игр Премьер-лиги. И, судя по всему, есть три или четыре команды, которые хотят выиграть титул.

    Конечно, мы знали, что повторить прошлогодний успех будет непростой задачей, но мы всегда стремимся к совершенству», – сказал Агуэро.

    • Встреча состоится в четверг, 3 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.
    • «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице, опережая «Сити» на семь очков.

    Источник: Tribalfootball

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