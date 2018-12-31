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    «Реал» при Солари выиграл 11 из 13-ти матчей, забивая в среднем 2,6 гола за игру

    Сантьяго Солари провел 13 матчей в качестве главного тренера «Реала».

    В этих встречах команда одержала 11 побед и дважды проиграла. В среднем мадридцы забивали 2,6 гола за игру.

    • Аргентинский специалист возглавил «Реал» 30 октября 2018 года.
    • После 17-ти туров сливочные, имея один матч в запасе, занимают четвертое место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей «Барселоны» на восемь очков.
    • При Солари мадридский клуб вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов и выиграл клубный чемпионат мира.

    Источник: Opta

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