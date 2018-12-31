«Реал» при Солари выиграл 11 из 13-ти матчей, забивая в среднем 2,6 гола за игру

а с кем играл, перечислите пожалуйста.
Сантьяго Солари провел 13 матчей в качестве главного тренера «Реала».
В этих встречах команда одержала 11 побед и дважды проиграла. В среднем мадридцы забивали 2,6 гола за игру.
- Аргентинский специалист возглавил «Реал» 30 октября 2018 года.
- После 17-ти туров сливочные, имея один матч в запасе, занимают четвертое место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей «Барселоны» на восемь очков.
- При Солари мадридский клуб вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов и выиграл клубный чемпионат мира.