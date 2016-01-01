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    Буффон: «Безобразие, что Неймар до сих пор не выиграл «Золотой мяч»

    Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон считает, что его партнер по команде Неймар достоин выигрыша «Золотого мяча». Итальянец назвал безобразием тот факт, что форвард до сих пор ни разу не завоевал эту награду.

    «Если жизнь была доброжелательной по отношению к вам и дала вам что-то необыкновенное, вам не нужно довольствоваться тем, чтобы быть одним из многих, вам нужно быть номером один.

    Я не знаю, страсть это, амбиции или любовь к себе. Я знаю, что не хочу терять время, потому что в спорте нет ничего невозможного.

    Я говорю Неймару, что это безобразие, что он еще не выиграл «Золотой мяч». И что он должен быть в ярости

    Он и Мбаппе обладают несоразмерным талантом и могут доминировать в течение десяти лет», – сказал Буффон.

    Источник: Corriere della Sera

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии4
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      Рейтинг: +496

      Alex Flash 1 час назад

      Для кого как. Годика через з у него может появиться шанс

      0
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      Рейтинг: +154

      Nintendo8800 1 час назад

      луиджи не гони ! ты более достоен зм чем петух

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8675

      Garrincha58 1 час назад

      а что Неймар выиграл? будет в ПСЖ никогда и ничего не выиграет так же как и Мбаппе им надо переходить в топ чемпионат

      1
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      Рейтинг: +737

      Бухбух > Garrincha58 50 минут назад

      Даже если он что-то и выиграет, но ЗМ он точно не достоин из-за своего поведения на поле.

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