Буффон: «Безобразие, что Неймар до сих пор не выиграл «Золотой мяч»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон считает, что его партнер по команде Неймар достоин выигрыша «Золотого мяча». Итальянец назвал безобразием тот факт, что форвард до сих пор ни разу не завоевал эту награду.

«Если жизнь была доброжелательной по отношению к вам и дала вам что-то необыкновенное, вам не нужно довольствоваться тем, чтобы быть одним из многих, вам нужно быть номером один.

Я не знаю, страсть это, амбиции или любовь к себе. Я знаю, что не хочу терять время, потому что в спорте нет ничего невозможного.

Я говорю Неймару, что это безобразие, что он еще не выиграл «Золотой мяч». И что он должен быть в ярости

Он и Мбаппе обладают несоразмерным талантом и могут доминировать в течение десяти лет», – сказал Буффон.