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    «Интер» может вернуть Ковачича, если не подпишет Модрича

    «Интер» рассматривает возможность возвращения в клуб полузащитника Матео Ковачича.

    Хорват, права на которого принадлежат «Реалу», в этом сезоне выступает в аренде в «Челси». Руководство миланцев попытается заполучить футболиста, если черно-синим не удастся договориться с мадридцами о трансфере Луки Модрича.

    • Ковачич выступал за «Интер» с 2013 по 2015 год.
    • В текущем сезоне игрок провел за «Челси» 23 матча и сделал две результативные передачи.
    • Контракт хавбека с «Реалом» рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 15:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2814

      Skull_Boy 1 час назад

      Да лучше Ковачича взять, чем это старое полено

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