«Интер» может вернуть Ковачича, если не подпишет Модрича

Да лучше Ковачича взять, чем это старое полено
«Интер» рассматривает возможность возвращения в клуб полузащитника Матео Ковачича.
Хорват, права на которого принадлежат «Реалу», в этом сезоне выступает в аренде в «Челси». Руководство миланцев попытается заполучить футболиста, если черно-синим не удастся договориться с мадридцами о трансфере Луки Модрича.
- Ковачич выступал за «Интер» с 2013 по 2015 год.
- В текущем сезоне игрок провел за «Челси» 23 матча и сделал две результативные передачи.
- Контракт хавбека с «Реалом» рассчитан до июня 2021 года.