«Интер» может вернуть Ковачича, если не подпишет Модрича

«Интер» рассматривает возможность возвращения в клуб полузащитника Матео Ковачича.

Хорват, права на которого принадлежат «Реалу», в этом сезоне выступает в аренде в «Челси». Руководство миланцев попытается заполучить футболиста, если черно-синим не удастся договориться с мадридцами о трансфере Луки Модрича.