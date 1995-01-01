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    Аджоев: «Приятно, что «Арсенал» причастен к выходу сборной России в четвертьфинал ЧМ-2018»

    Президент «Арсенала» Гурам Аджоев считает, тульский клуб причастен к успеху сборной России на чемпионате мира-2018, где она дошла до четвертьфинала.

    На мировом первенстве за национальную команду выступал нападающий «Зенита» Артем Дзюба, проведший в «Арсенале» весеннюю часть прошлого сезона. На турнире форвард провел пять матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

    – Для Артема Дзюбы и Олега Кононова «Арсенал» стал неким трамплином. Вам как президенту тульского клуба это должно быть особенно приятно.

    – Действительно, это так. Мы правильно работаем, значит приходит и результат. Мы как дети радовались, когда Дзюба забивал на чемпионате мира, видели его слезы – слезы настоящего мужчины. Наблюдая за сборной России, остановившейся в шаге от полуфинала, радостно было понимать, что к успеху причастен и «Арсенал».

    Что касается Олега Кононова, то перед подписанием контракта с «Арсеналом» в июне он в меньшей степени думал о продолжении тренерской карьеры в России. Но нам удалось уговорить Олега Георгиевича. В итоге через «Арсенал» он возглавил самый титулованный отечественный клуб. У Кононова есть все, чтобы вернуть «Спартаку» былой авторитет.

    Источник: Официальный сайт тульского «Арсенала»

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    Сегодня, 14:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +732

      Бухбух 1 час назад

      Никак не пойму, за какие заслуги Кононова так распиарили ? С Ахматом в середине таблицы болтался, даже ближе к зоне стыков. С Арсеналом тоже: поражений больше, чем побед, от стыков 2 балла было. Его уровень показала ЛЕ.

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