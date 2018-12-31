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    Семин – болельщикам: «Ждем вас в новом году на стадионе. Когда будет холодно, надевайте варежки»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выступил с новогодними поздравлениями в адрес болельщиков команды.

    «Дорогие наши болельщики, друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом.

    Этот год был замечательным для нас, мы стали чемпионами. Этот год показал, что «Локомотив» есть, что «Локомотив» двигается вперед. И благодаря вашей поддержке мы достигли таких хороших результатов.

    Мы вас всех ждем в новом году на трибунах нашего замечательного стадиона. И когда будет холодно – надевайте варежки», – приводит слова Семина официальный инстаграм «Локомотива».

    • После 17-ти туров красно-зеленые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.
    • В первом туре после зимнего перерыва в начале марта «Локомотив» примет «Крылья Советов».

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    Источник: Официальный инстаграм «Локомотива»

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2736

      Lester84 57 минут назад

      А когда будет жарко - "Да ты варежки сними!!!"

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