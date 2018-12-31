Семин – болельщикам: «Ждем вас в новом году на стадионе. Когда будет холодно, надевайте варежки»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выступил с новогодними поздравлениями в адрес болельщиков команды.

«Дорогие наши болельщики, друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом.

Этот год был замечательным для нас, мы стали чемпионами. Этот год показал, что «Локомотив» есть, что «Локомотив» двигается вперед. И благодаря вашей поддержке мы достигли таких хороших результатов.

Мы вас всех ждем в новом году на трибунах нашего замечательного стадиона. И когда будет холодно – надевайте варежки», – приводит слова Семина официальный инстаграм «Локомотива».

После 17-ти туров красно-зеленые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

В первом туре после зимнего перерыва в начале марта «Локомотив» примет «Крылья Советов».