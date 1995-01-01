Сборная России поздравила болельщиков с Новым годом

Всех адекватных болел с наступающим Н.Г.
Честно болейте за свои любимые клубы. Мира и здоровья Вам, и Вашим близким!
Пресс-служба сборной России поздравила болельщиков с наступающим 2019 годом и опубликовала поздравительное видео.
В видеоролике снялись Гилерме, Георгий Джикия, Алексей Миранчук и Антон Миранчук.
«Друзья! С наступающим вас Новым годом! Здоровья вам, счастья и всего самого хорошего! Мы вас очень любим!» – говорится в сообщении.
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— Сборная России (@TeamRussia) 31 декабря 2018 г.