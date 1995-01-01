Сборная России поздравила болельщиков с Новым годом

Пресс-служба сборной России поздравила болельщиков с наступающим 2019 годом и опубликовала поздравительное видео.

В видеоролике снялись Гилерме, Георгий Джикия, Алексей Миранчук и Антон Миранчук.

«Друзья! С наступающим вас Новым годом! Здоровья вам, счастья и всего самого хорошего! Мы вас очень любим!» – говорится в сообщении.