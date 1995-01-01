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    Сборная России поздравила болельщиков с Новым годом

    Пресс-служба сборной России поздравила болельщиков с наступающим 2019 годом и опубликовала поздравительное видео.

    В видеоролике снялись Гилерме, Георгий Джикия, Алексей Миранчук и Антон Миранчук.

    «Друзья! С наступающим вас Новым годом! Здоровья вам, счастья и всего самого хорошего! Мы вас очень любим!» – говорится в сообщении.

    Источник: Твиттер сборной России

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +747

      B.G. 43 минуты назад

      Всех адекватных болел с наступающим Н.Г.
      Честно болейте за свои любимые клубы. Мира и здоровья Вам, и Вашим близким!

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