Фурсенко: «Надеемся, что в 2019 году «Зенит» все-таки станет чемпионом»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поздравил болельщиков с наступающим Новым годом и пожелал петербургской команде побед в следующем году.

«Прежде всего мне хотелось бы пожелать нашему любимому «Зениту» процветания и побед. Мы очень надеемся, что в этом году мы все-таки станем чемпионами. Тем более что клуб возглавил всеми любимый Сергей Семак.

Я бы хотел поздравить наших болельщиков с наступающим Новым годом, хочу, чтобы все плохое они оставили в прошлом году, а все хорошее взяли в следующий. Хочу, чтобы они были счастливы, чтобы были счастливы их семьи. Очень хочу, чтобы все они были здоровы. Всего наилучшего!» – сказал Фурсенко.