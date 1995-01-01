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    Фурсенко: «Надеемся, что в 2019 году «Зенит» все-таки станет чемпионом»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поздравил болельщиков с наступающим Новым годом и пожелал петербургской команде побед в следующем году.

    «Прежде всего мне хотелось бы пожелать нашему любимому «Зениту» процветания и побед. Мы очень надеемся, что в этом году мы все-таки станем чемпионами. Тем более что клуб возглавил всеми любимый Сергей Семак.

    Я бы хотел поздравить наших болельщиков с наступающим Новым годом, хочу, чтобы все плохое они оставили в прошлом году, а все хорошее взяли в следующий. Хочу, чтобы они были счастливы, чтобы были счастливы их семьи. Очень хочу, чтобы все они были здоровы. Всего наилучшего!» – сказал Фурсенко.

    • «Зенит» занимает первое место в РПЛ, опережая «Краснодар» на одно очко.
    • В 1/16 финала Лиги Европы команда сыграет с «Фенербахче».

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Сегодня, 09:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +42209

      Рубик Докоян 2 минуты назад

      Сидеть, болеть и надеяться -- это для болельщиков. И, чтобы не получилось как всегда с нашими ожиданиями, менеджмент и президент клуба в частности, работать должны и в том числе по трансферам, а не мелькать в СМИ со своими заявлениями. Нам одного Манчини было достаточно с его желаниями и трансферами, а теперь Семак один должен всё это разгребать и ещё результат дать.

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      Рейтинг: +1259

      Спартач_навсегда 37 минут назад

      Хотеть -не вредно) ,а вообще ,думаю в 2019 году чемпионом будет либо Цска ,либо Краснодар
      Спартак с Олегом Георгиевичем ,увы ,ничего значимого не добьется,Я за возвращение Карреры ,пускай и с лета, других вариантов не вижу...
      всех с наступающим!!!

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