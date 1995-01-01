Фурсенко: «Надеемся, что в 2019 году «Зенит» все-таки станет чемпионом»

Сидеть, болеть и надеяться -- это для болельщиков. И, чтобы не получилось как всегда с нашими ожиданиями, менеджмент и президент клуба в частности, работать должны и в том числе по трансферам, а не мелькать в СМИ со своими заявлениями. Нам одного Манчини было достаточно с его желаниями и трансферами, а теперь Семак один должен всё это разгребать и ещё результат дать.
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поздравил болельщиков с наступающим Новым годом и пожелал петербургской команде побед в следующем году.
«Прежде всего мне хотелось бы пожелать нашему любимому «Зениту» процветания и побед. Мы очень надеемся, что в этом году мы все-таки станем чемпионами. Тем более что клуб возглавил всеми любимый Сергей Семак.
Я бы хотел поздравить наших болельщиков с наступающим Новым годом, хочу, чтобы все плохое они оставили в прошлом году, а все хорошее взяли в следующий. Хочу, чтобы они были счастливы, чтобы были счастливы их семьи. Очень хочу, чтобы все они были здоровы. Всего наилучшего!» – сказал Фурсенко.
- «Зенит» занимает первое место в РПЛ, опережая «Краснодар» на одно очко.
- В 1/16 финала Лиги Европы команда сыграет с «Фенербахче».