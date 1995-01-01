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    Эррера: «Я благодарен Жозе за то, что он сделал для клуба»

    Полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андера Эрреру попросили сравнить игру команды при Уле-Гуннаре Сульшере и при Жозе Моуринью.

    «Мы выиграли три матча, но я не люблю сравнения. Я очень благодарен Жозе за то, что он сделал для клуба. Сейчас мы в другой ситуации, у нас другой тренер. Мы в хорошей ситуации, все хорошо играют. Наши атакующие игроки наслаждаются игрой и облегчают задачи остальным», – сказал Эррера.

    • Моуринью покинул «МЮ» 18 декабря.
    • Обязанности главного тренера исполняет Уле-Гуннар Сульшер.
    • «МЮ» победил в трех играх при Сульшере и занимает шестую строчку в АПЛ.

    Источник: BBC

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