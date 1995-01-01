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    Гончаренко: «Набрали семь очков, но не пробились в Лигу Европы. Тяжело такую ситуацию принять»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о выступлении команды в еврокубках.

    – Дважды обыграть «Реал» более ценно, чем просто выйти в Лигу Европы?

    – Лучше дважды обыграть и выйти, конечно. Парадокс в том, что общая разница мячей у нас оказалась минус один, а у Виктории — минус девять. Набрали семь очков, но не пробились в Лигу Европы. Хотя мы помним случай, что «Зенит» занимал второе место с шестью очками.

    Тяжело эту ситуацию принять. Если искать позитив, то надеемся, что хорошо подойдем к весенней части чемпионата.

    • ЦСКА занял последнее место в группе G.
    • В чемпионате России команда Гончаренко занимает третью строчку.

    Источник: «Прессбол»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4886

      parevg 48 минут назад

      Вдвойне обидно, зная что 6 из 7, за победы над Реалом!!!!

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