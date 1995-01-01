Гончаренко: «Набрали семь очков, но не пробились в Лигу Европы. Тяжело такую ситуацию принять»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о выступлении команды в еврокубках.

– Дважды обыграть «Реал» более ценно, чем просто выйти в Лигу Европы?

– Лучше дважды обыграть и выйти, конечно. Парадокс в том, что общая разница мячей у нас оказалась минус один, а у Виктории — минус девять. Набрали семь очков, но не пробились в Лигу Европы. Хотя мы помним случай, что «Зенит» занимал второе место с шестью очками.

Тяжело эту ситуацию принять. Если искать позитив, то надеемся, что хорошо подойдем к весенней части чемпионата.