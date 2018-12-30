Кака: «В «Реале» моими проблемами были травмы и тренер»

Бывший полузащитник «Реала» Кака рассказал о том, почему не смог закрепиться в составе мадридского клуба.

«В первый год у меня были проблемы с бедром, потом с приводящей мышцей. После ЧМ меня прооперировали, я выбыл на шесть месяцев, а когда вернулся, то уже был Моуринью.

Моими проблемами в «Реале» были травмы и тренер. Я потратил три года, пытаясь убедить его дать мне больше возможностей. Это был его выбор, это было не под моим контролем. Я оставался профессионалом.

Я даже сегодня могу приехать в «Реал», и двери будут открыты для меня. Перес говорит, что я был одним из самых профессиональных спортсменов, которые были в клубе», – цитирует Кака Marca со ссылкой на Grande Círculo de SporTV.