Кака: «В «Реале» моими проблемами были травмы и тренер»

Кака был отличным футболистом. А как человек ещё лучше
Бывший полузащитник «Реала» Кака рассказал о том, почему не смог закрепиться в составе мадридского клуба.
«В первый год у меня были проблемы с бедром, потом с приводящей мышцей. После ЧМ меня прооперировали, я выбыл на шесть месяцев, а когда вернулся, то уже был Моуринью.
Моими проблемами в «Реале» были травмы и тренер. Я потратил три года, пытаясь убедить его дать мне больше возможностей. Это был его выбор, это было не под моим контролем. Я оставался профессионалом.
Я даже сегодня могу приехать в «Реал», и двери будут открыты для меня. Перес говорит, что я был одним из самых профессиональных спортсменов, которые были в клубе», – цитирует Кака Marca со ссылкой на Grande Círculo de SporTV.
- Кака перешел в «Реал» из «Милана» в 2009 году.
- Он провел за мадридский клуб 120 матчей и забил 29 голов.
- Кака покинул «Реал» в 2013 году.