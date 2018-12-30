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    Кака: «В «Реале» моими проблемами были травмы и тренер»

    Бывший полузащитник «Реала» Кака рассказал о том, почему не смог закрепиться в составе мадридского клуба.

    «В первый год у меня были проблемы с бедром, потом с приводящей мышцей. После ЧМ меня прооперировали, я выбыл на шесть месяцев, а когда вернулся, то уже был Моуринью.

    Моими проблемами в «Реале» были травмы и тренер. Я потратил три года, пытаясь убедить его дать мне больше возможностей. Это был его выбор, это было не под моим контролем. Я оставался профессионалом.

    Я даже сегодня могу приехать в «Реал», и двери будут открыты для меня. Перес говорит, что я был одним из самых профессиональных спортсменов, которые были в клубе», – цитирует Кака Marca со ссылкой на Grande Círculo de SporTV.

    • Кака перешел в «Реал» из «Милана» в 2009 году.
    • Он провел за мадридский клуб 120 матчей и забил 29 голов.
    • Кака покинул «Реал» в 2013 году.

    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +221

      Sashka Reshetov 1 час назад

      Кака был отличным футболистом. А как человек ещё лучше

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