Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о трансферах клуба в летнее окно.
О работе на трансферном рынке
Для меня главное – работа на поле. Селекционный отдел, которому надо отдать должное, показывает нам футболистов на финальной стадии, и мы даем оценку – да или нет. Нет такого, что кого-то ищу, предлагаю, настаиваю купить. Тренеры приходят и уходят, а клуб остается.
Об Облякове
Мы видели, что это молодой русский левоногий футболист. Всеми силами пытались его подписать. Понятно, при моем непосредственном участии. Оно заключалось в том, что звонил генеральному директору Уфы Шамилю Газизову. Тот ответил: я не против, надо только сойтись в цене. Говорю: вы ведь знаете, что цена – это не ко мне, а к Бабаеву. Мое дело – обозначить. Звонил и самому Облякову.
О Сигурдссоне
Понравился Сигурдссон. Попросил Магнуссона, который появился в команде раньше, позвонить ему как соотечественнику и сообщить, что у нас все хорошо. Ведь непонятно что о России пишут, может быть страх мегаполиса. Тот набрал, сказал: не пожалеешь.
О Влашиче и Ахметове
По Влашичу, когда увидели характеристики, вопросы сразу отпали. Ахметова еще в прошлом году агенты предлагали. Но понимал, что это маловероятно. А в нынешнем сезоне возник реальный вариант.
В этом сезоне РПЛ:
- Обляков сыграл в 10 матчах и отдал одну голевую передачу.
- Сигурдссон сыграл в 9 матчах и забил один гол.
- Влашич сыграл в 14 матчах, забил четыре гола и отдал два голевых паса.
- Ахметов сыграл в 14 матчах и отдал четыре голевых паса.