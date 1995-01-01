Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о трансферах клуба в летнее окно.

О работе на трансферном рынке

Для меня главное – работа на поле. Селекционный отдел, которому надо отдать должное, показывает нам футболистов на финальной стадии, и мы даем оценку – да или нет. Нет такого, что кого-то ищу, предлагаю, настаиваю купить. Тренеры приходят и уходят, а клуб остается.

Об Облякове

Мы видели, что это молодой русский левоногий футболист. Всеми силами пытались его подписать. Понятно, при моем непосредственном участии. Оно заключалось в том, что звонил генеральному директору Уфы Шамилю Газизову. Тот ответил: я не против, надо только сойтись в цене. Говорю: вы ведь знаете, что цена – это не ко мне, а к Бабаеву. Мое дело – обозначить. Звонил и самому Облякову.

О Сигурдссоне

Понравился Сигурдссон. Попросил Магнуссона, который появился в команде раньше, позвонить ему как соотечественнику и сообщить, что у нас все хорошо. Ведь непонятно что о России пишут, может быть страх мегаполиса. Тот набрал, сказал: не пожалеешь.

О Влашиче и Ахметове

По Влашичу, когда увидели характеристики, вопросы сразу отпали. Ахметова еще в прошлом году агенты предлагали. Но понимал, что это маловероятно. А в нынешнем сезоне возник реальный вариант.

В этом сезоне РПЛ: