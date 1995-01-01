Сульшер: «Усердная работа – это наша основа»

Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат матча 20 тура АПЛ против «Борнмута» (4:1).

«Вам должно быть приятно смотреть на то, как парни выкладываются. Скорость работы не имеет себе равных, и самый большой комплимент, который может получить тренер, – смотреть, насколько усердно ребята работают. Это наша основа», – сказал Сульшер.