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    Сульшер: «Усердная работа – это наша основа»

    Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат матча 20 тура АПЛ против «Борнмута» (4:1).

    «Вам должно быть приятно смотреть на то, как парни выкладываются. Скорость работы не имеет себе равных, и самый большой комплимент, который может получить тренер, – смотреть, насколько усердно ребята работают. Это наша основа», – сказал Сульшер.

    • «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице.
    • Сульшер выиграл все три матча, в которых возглавлял команду.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 22:53
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +42140

      Рубик Докоян 33 минуты назад

      Дебют у Сульшера получился превосходным по результату.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10968

      DOCTOR PENALTY 52 минуты назад

      Хорошая философия."""""""""""""""""

      1
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