Сульшер: «Усердная работа – это наша основа»

Дебют у Сульшера получился превосходным по результату.
Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат матча 20 тура АПЛ против «Борнмута» (4:1).
«Вам должно быть приятно смотреть на то, как парни выкладываются. Скорость работы не имеет себе равных, и самый большой комплимент, который может получить тренер, – смотреть, насколько усердно ребята работают. Это наша основа», – сказал Сульшер.
- «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице.
- Сульшер выиграл все три матча, в которых возглавлял команду.