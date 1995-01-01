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    Президент «Ростова»: «2018 год – особенный для нашего клуба»

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц подвел итоги 2018 года для своей команды.

    «Дорогие друзья! Уважаемые болельщики!

    2018 год – особенный для нашего футбольного клуба. Мы начали выступление на новом современном стадионе «Ростов Арена». Мы вместе радовались победам, вместе переживали горечь поражений. Футбол дарил нам радость, вдохновение и хорошее настроение. Мы решили множество сложных задач и начали строить такой клуб, который хотим видеть в будущем. Уходящий год был полон эмоций, которые дарила нам наша команда. Мы идем к своим целям, а дорога к успеху всегда терниста.

    Искренне благодарен всем вам за преданность футбольному клубу «Ростов», за поддержку команды, которую постоянно чувствовали все мы на протяжении года.

    Уверен, что в следующем году наша команда отблагодарит вас за преданность и верность удачной игрой и успешными результатами. Я верю, что в новом году вместе с вами мы сможем достичь всех наших целей.

    Я искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и удачи. Мы хотим, чтобы наша команда радовала вас красивой игрой и своими победами», – сказал Арутюнянц.

    • «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.
    • Команда вышла в 1/4 финала, где сыграет с «Краснодаром».

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +715

      Бухбух 1 час назад

      У Ростова самый крутой год был тогда, когда его возглавлял Бердыев.

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