Президент «Ростова»: «2018 год – особенный для нашего клуба»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц подвел итоги 2018 года для своей команды.

«Дорогие друзья! Уважаемые болельщики!

2018 год – особенный для нашего футбольного клуба. Мы начали выступление на новом современном стадионе «Ростов Арена». Мы вместе радовались победам, вместе переживали горечь поражений. Футбол дарил нам радость, вдохновение и хорошее настроение. Мы решили множество сложных задач и начали строить такой клуб, который хотим видеть в будущем. Уходящий год был полон эмоций, которые дарила нам наша команда. Мы идем к своим целям, а дорога к успеху всегда терниста.

Искренне благодарен всем вам за преданность футбольному клубу «Ростов», за поддержку команды, которую постоянно чувствовали все мы на протяжении года.

Уверен, что в следующем году наша команда отблагодарит вас за преданность и верность удачной игрой и успешными результатами. Я верю, что в новом году вместе с вами мы сможем достичь всех наших целей.

Я искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и удачи. Мы хотим, чтобы наша команда радовала вас красивой игрой и своими победами», – сказал Арутюнянц.