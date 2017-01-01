Сарри: «За два дня у нас четыре травмированных игрока»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 20 тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:0).

Об игре

Это был сложный матч. Я рад тому, что мы доминировали на протяжении 85 минут, но мы не поставили точку в матчу. Поэтому нам нужно было бороться в последние пять минут игры.

О результатах соперников

Нам предстоит сыграть 19 матчей, так что результаты других команд не так важны. Важно быть стабильными.

О травмированных

За два дня у нас четыре травмированных игрока: Фабрегас, Лофтус-Чик, Дринкуотер, а теперь еще и Жиру. Посмотрим, как долго его не будет.