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    Сарри: «За два дня у нас четыре травмированных игрока»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 20 тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:0).

    Об игре

    Это был сложный матч. Я рад тому, что мы доминировали на протяжении 85 минут, но мы не поставили точку в матчу. Поэтому нам нужно было бороться в последние пять минут игры.

    О результатах соперников

    Нам предстоит сыграть 19 матчей, так что результаты других команд не так важны. Важно быть стабильными.

    О травмированных

    За два дня у нас четыре травмированных игрока: Фабрегас, Лофтус-Чик, Дринкуотер, а теперь еще и Жиру. Посмотрим, как долго его не будет.

    • «Челси» занимает четвертую строчку в турнирной таблице с 43 очками.
    • Олиьве Жиру получил травму и был заменен на 76 минуте встречи.

    Источник: BBC

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