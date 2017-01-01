Сарри: «За два дня у нас четыре травмированных игрока»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 20 тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:0).
Об игре
Это был сложный матч. Я рад тому, что мы доминировали на протяжении 85 минут, но мы не поставили точку в матчу. Поэтому нам нужно было бороться в последние пять минут игры.
О результатах соперников
Нам предстоит сыграть 19 матчей, так что результаты других команд не так важны. Важно быть стабильными.
О травмированных
За два дня у нас четыре травмированных игрока: Фабрегас, Лофтус-Чик, Дринкуотер, а теперь еще и Жиру. Посмотрим, как долго его не будет.
- «Челси» занимает четвертую строчку в турнирной таблице с 43 очками.
- Олиьве Жиру получил травму и был заменен на 76 минуте встречи.