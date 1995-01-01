Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?

    «Уважаю, помню, ценю». Зинченко поздравил фанатов «Уфы» с Новым годом

    Футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко поздравил с Новым годом болельщиков «Уфы». Он выступал за россиян до отъезда в АПЛ.

    «Дорогие уфимцы! Хочу поздравить вас с наступающими праздниками, с наступающим Новым годом.

    Хочу пожелать вам, вашим семьям, близким, друзьям и родным здоровья крепчайшего, успехов во всех начинаниях. Пусть все плохое останется в этом 2018 году, а все хорошее исполнится в 2019-м.

    Я вас всех люблю, уважаю, помню, ценю и с радостью, как будет время, обязательно к вам прилечу. Всех обнял. Всем привет», – сказал украинец.

    • Игрок выступал в Уфе с 2015 по 2016 год.
    • На счету футболиста 23 матча за сборную Украины.
    • Украинцу 22 года.

    Источник: Твиттер «Уфы»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:58
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +41985

      Рубик Докоян 1 минуту назад

      Тут Саня молодец. Проявил человечность и смелость, учитывая нынешнюю обстановку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +515

      Flydis 5 минут назад

      Молодец Саня, помнит своих ;)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106080
    #2
    Chernyi Lis
    76817
    #3
    Zenit-84
    76742
    #4
    Андрей Ермошин
    68977
    #5
    klifS
    63543
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru