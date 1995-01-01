«Уважаю, помню, ценю». Зинченко поздравил фанатов «Уфы» с Новым годом

Тут Саня молодец. Проявил человечность и смелость, учитывая нынешнюю обстановку.
Футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко поздравил с Новым годом болельщиков «Уфы». Он выступал за россиян до отъезда в АПЛ.
«Дорогие уфимцы! Хочу поздравить вас с наступающими праздниками, с наступающим Новым годом.
Хочу пожелать вам, вашим семьям, близким, друзьям и родным здоровья крепчайшего, успехов во всех начинаниях. Пусть все плохое останется в этом 2018 году, а все хорошее исполнится в 2019-м.
Я вас всех люблю, уважаю, помню, ценю и с радостью, как будет время, обязательно к вам прилечу. Всех обнял. Всем привет», – сказал украинец.
- Игрок выступал в Уфе с 2015 по 2016 год.
- На счету футболиста 23 матча за сборную Украины.
- Украинцу 22 года.
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— ФК УФА (@UfaFc) 30 декабря 2018 г.