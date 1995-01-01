«Уважаю, помню, ценю». Зинченко поздравил фанатов «Уфы» с Новым годом

Футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко поздравил с Новым годом болельщиков «Уфы». Он выступал за россиян до отъезда в АПЛ.

«Дорогие уфимцы! Хочу поздравить вас с наступающими праздниками, с наступающим Новым годом.

Хочу пожелать вам, вашим семьям, близким, друзьям и родным здоровья крепчайшего, успехов во всех начинаниях. Пусть все плохое останется в этом 2018 году, а все хорошее исполнится в 2019-м.

Я вас всех люблю, уважаю, помню, ценю и с радостью, как будет время, обязательно к вам прилечу. Всех обнял. Всем привет», – сказал украинец.

Игрок выступал в Уфе с 2015 по 2016 год.

На счету футболиста 23 матча за сборную Украины.

Украинцу 22 года.