пол года не играет, а до сих пор лучший
Атакующий игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду оказался самым результативным футболистом своего бывшего клуба в этом году. Португалец летом покинул мадридский «Реал».
Роналду забил за сливочных в текущем году 28 мячей. На втором месте находится Гарет Бэйл с 27 голами. Третий – Карим Бензема (18 мячей).
- Португалец выступал за «Реал» с 2009 года.
- Роналду в составе испанцев выиграл три Лиги чемпионов подряд.
- Главное достижение в карьере футболиста – победа на Евро-2016.