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    Игрок «Ювентуса» Роналду – лучший бомбардир «Реала» в 2018 году

    Атакующий игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду оказался самым результативным футболистом своего бывшего клуба в этом году. Португалец летом покинул мадридский «Реал».

    Роналду забил за сливочных в текущем году 28 мячей. На втором месте находится Гарет Бэйл с 27 голами. Третий – Карим Бензема (18 мячей).

    • Португалец выступал за «Реал» с 2009 года.
    • Роналду в составе испанцев выиграл три Лиги чемпионов подряд.
    • Главное достижение в карьере футболиста – победа на Евро-2016.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3556

      серега кашин 47 минут назад

      пол года не играет, а до сих пор лучший

      1
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      Рейтинг: +924

      Харченко 1 час назад

      Оригинальный заголовок.

      2
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      Рейтинг: +515

      Flydis 1 час назад

      "Игрок «Ювентуса» Роналду" - спасибо за уточнение, а то я не в курсе, где КР7 играет.

      0
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      Рейтинг: +6702

      DeStar > Flydis 1 час назад

      Да никто не в курсе , на футбольном сайте то)

      1
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