Атакующий игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду оказался самым результативным футболистом своего бывшего клуба в этом году. Португалец летом покинул мадридский «Реал».

Роналду забил за сливочных в текущем году 28 мячей. На втором месте находится Гарет Бэйл с 27 голами. Третий – Карим Бензема (18 мячей).