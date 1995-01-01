Сульшер: «Немного странно, что я занимаю место Фергюсона»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о своих ощущениях на посту. Норвежец возглавил британцев на прошлой неделе.

«Стараюсь получать удовольствие от каждого момента здесь. Сначала было волнительно. В ближайшее время поработаем над тактикой более детально.

Для меня странно быть на месте сэра Алекса Фергюсона. Я сижу в кресле, которое раньше занимал он. Чтобы войти, я стучал в дверь», – сказал Сульшер Sky Sports.