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    Сульшер: «Немного странно, что я занимаю место Фергюсона»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о своих ощущениях на посту. Норвежец возглавил британцев на прошлой неделе.

    «Стараюсь получать удовольствие от каждого момента здесь. Сначала было волнительно. В ближайшее время поработаем над тактикой более детально.

    Для меня странно быть на месте сэра Алекса Фергюсона. Я сижу в кресле, которое раньше занимал он. Чтобы войти, я стучал в дверь», – сказал Сульшер Sky Sports.

    • Сульшер выступал за «Юнайтед» с 1996 по 2007 годы.
    • Главное достижение в тренерской карьере – победы в чемпионате Норвегии с «Мольде».
    • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ шестым.

    Источник: Sky Sports

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