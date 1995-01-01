Мать Рабьо требует от «Барселоны» подписной бонус в размере 5 миллионов

да послали бы уже к херам их обоих
Мама полузащитника «ПСЖ» Адриана Рабьо Вероника продолжает работать над трансфером сына в «Барселону». Женщина выдвинула новые условия перед каталонцами, сообщает Paris United.
Вероника Рабьо теперь требует, чтобы сине-гранатовые выплатили ей подписной бонус в размере 5 миллионов евро, если контракт с хавбеком будет заключен.
- Контракт Рабьо с французским клубом истекает в июне 2019 года.
- В текущем сезоне хавбек провел за парижан 20 матчей, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.
- В услугах Рабьо заинтересованы «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Бавария».