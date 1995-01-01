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    Мать Рабьо требует от «Барселоны» подписной бонус в размере 5 миллионов

    Мама полузащитника «ПСЖ» Адриана Рабьо Вероника продолжает работать над трансфером сына в «Барселону». Женщина выдвинула новые условия перед каталонцами, сообщает Paris United.

    Вероника Рабьо теперь требует, чтобы сине-гранатовые выплатили ей подписной бонус в размере 5 миллионов евро, если контракт с хавбеком будет заключен.

    • Контракт Рабьо с французским клубом истекает в июне 2019 года.
    • В текущем сезоне хавбек провел за парижан 20 матчей, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.
    • В услугах Рабьо заинтересованы «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Бавария».

    Источник: Paris United

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +278

      Illars 16 минут назад

      да послали бы уже к херам их обоих

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      Рейтинг: +3547

      серега кашин 22 минуты назад

      жадность еще не кого до добра не доводит

      0
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      Рейтинг: +303

      SaveAS 35 минут назад

      Вероника Рабьо! Ваш сын не Рональду, Месси, даже не Виллиан, хватит вести эту клоунаду, а то получится, как с актером "Майкл Оливер" из трудного ребенка. Кто не знает советую почитать в Гугле, забавная история, маме было все мало денег и в середине съемок 2ой части сказала давайте больше денег или сын сниматься не будет, ей дали денег, но после съемок фильма компания DreamWorks подала в суд и выиграла его, в дальнейшим этой мамаши пришлось продать дома и даже взять кредит....и да, после этого убила карьеру сына с ними не одна компания не захотела заключать контракт.

      1
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      Рейтинг: +117

      Tyler_Stark > SaveAS 9 минут назад

      Спасибо, она обязательно ознакомится с вашим комментарием

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