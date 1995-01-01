Мать Рабьо требует от «Барселоны» подписной бонус в размере 5 миллионов

Мама полузащитника «ПСЖ» Адриана Рабьо Вероника продолжает работать над трансфером сына в «Барселону». Женщина выдвинула новые условия перед каталонцами, сообщает Paris United.

Вероника Рабьо теперь требует, чтобы сине-гранатовые выплатили ей подписной бонус в размере 5 миллионов евро, если контракт с хавбеком будет заключен.