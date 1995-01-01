Брат Семака иеромонах Александр – о монашестве, футбольном детстве, брате, Кокорине, Мамаеве

Брат главного тренера «Зенита» Сергея Семака иеромонах Александр дал интервью «Спорт-Экспрессу». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

О монашестве

– Расскажите, как появился отец Александр.

– Постриг монашеский принял в 2015 году. В этом монастыре я с 2011-го: мне было 25 лет, приехал на неделю – и вот уже идет восьмой год. В монастырях есть такая традиция: какое-то время нужно пожить, оглядеться и чтобы на тебя посмотрели – способен ты к монашеской жизни или нет. И есть ряд ступеней, которые подводят тебя к ней: сначала ты трудник, то есть просто трудишься какое-то время, выполняешь определенные работы по хозяйству. Затем тебя официально принимают в братию, и ты становишься послушником. Следом иночество – его может и не быть, – и уже потом монашество.

– Опишите ваш обычный день в монастыре.

– Если говорить спортивным языком, мой распорядок дня – постоянные сборы. Все зависит от богослужения. Исходя из наших возможностей, мы проводим определенное количество служб. Вечером служба с 17.00 до 20.30 – 21.00, потом вечерняя трапеза. После этого могут быть какие-то послушания, то есть задания, которые нужно выполнить. Потом отдых. Утренняя служба, если она есть, начинается с восьми часов, если ее нет, то у нас «братское правило»: мы служим молебен преподобному Антонию Дымскому. В 13.00 обед, небольшой отдых и снова послушания – до вечерней службы.

О футбольном детстве

– Вы ведь тоже были футболистом?

– Да. Отец всегда любил футбол, от него это передалось и сыновьям. Я тоже, как и Сергей с Андреем, два года учился в луганском спортинтернате – восьмой и девятый класс. Болел за «Милан», когда там Шевченко начал играть, до этого за киевским «Динамо» следил, ждал его матчи в Лиге чемпионов.

Помню, как первый раз ездил с родителями к Сергею в Москву – он тогда в «Асмарале» еще играл и жил в Сосновом бору. Брат меня баловал по детству: подарки, сладости разные, которых у нас почти не было. Но главное – футбольные мячи хорошего качества. В деревне они были на вес золота, их хватало на целый год!

А потом он позвал меня к себе – сказал, есть возможность учиться и тренироваться в армейской ДЮСШ. Я переехал и школу заканчивал уже там, в ЦСКА. Играл в полузащите, как и все братья, занимался у Дмитрия Васильевича Митрофанова, Сергея Алексеевича Фомина, потом Валера Минько нас тренировал.

Когда Сергей играл во Франции, в один из приездов он привез мне самый ценный подарок – через знакомых достал игровую миланскую футболку Андрея Шевченко.

О Сергее Семаке

– Вы часто видитесь с ним?

– Нет, не часто. Когда он работал в Уфе, встречи были очень редкими. Сейчас пару раз виделись в Петербурге – на полчаса. Он приезжал ко мне в монастырь, когда был помощником в тренерском штабе «Зенита», до Уфы – тогда у него еще получалось регулярно заглядывать сюда на полдня или на день, два-три раза в год. Потом прибавилось работы, другая ответственность, и со временем стало сложнее. Плотный график, да и семья большая – так выбираться уже не получается.

Об Александре Кокорине и Павле Мамаеве

– Про новости. Как вы отнеслись к поступку Кокорина и Мамаева?

– Есть закон, он должен определить меру наказания. Тонкий момент – приговор должен быть таким, чтобы он помог людям исправиться. У меня возникают вопросы, как лучше поступить. Возможно, дать им шанс. Для них это очень серьезный урок, который послужит той отправной точкой, от которой они смогут поменять свои взгляды на жизнь. Своей дальнейшей жизнью они должны доказать, что изменились.