Оздоев провел очередной юношеский турнир своего имени

Хоть какая польза от парня..
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев провел очередной турнир своего имени. Он состоялся в городе Сунжа, что в Республике Ингушетия.
«Ежегодный, седьмой по счету Новогодний турнир имени М. Оздоева прошел 29.12.2018. Поздравляю всех участников с наступающим Новым годом. Желаю всем добиться больших побед в жизни!» – написал игрок.
- Оздоеву 26 лет.
- На его счету 11 матчей за сборную России (один гол).
- Главное достижение в карьере – третье место в РПЛ с «Локомотивом» в сезоне-2013/14.