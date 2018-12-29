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    Оздоев провел очередной юношеский турнир своего имени

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев провел очередной турнир своего имени. Он состоялся в городе Сунжа, что в Республике Ингушетия.

    «Ежегодный, седьмой по счету Новогодний турнир имени М. Оздоева прошел 29.12.2018. Поздравляю всех участников с наступающим Новым годом. Желаю всем добиться больших побед в жизни!» – написал игрок.

    • Оздоеву 26 лет.
    • На его счету 11 матчей за сборную России (один гол).
    • Главное достижение в карьере – третье место в РПЛ с «Локомотивом» в сезоне-2013/14.

    Источник: Инстаграм Магомеда Оздоева

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2055

      Путник 13 39 минут назад

      Хоть какая польза от парня..

      0
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      Рейтинг: +2797

      Skull_Boy 49 минут назад

      Лавочная легенда

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