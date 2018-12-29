Оздоев провел очередной юношеский турнир своего имени

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев провел очередной турнир своего имени. Он состоялся в городе Сунжа, что в Республике Ингушетия.

«Ежегодный, седьмой по счету Новогодний турнир имени М. Оздоева прошел 29.12.2018. Поздравляю всех участников с наступающим Новым годом. Желаю всем добиться больших побед в жизни!» – написал игрок.