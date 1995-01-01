Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    2 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    Сульшер: «Попробую помочь «Манчестер Юнайтед» сохранить Де Хеа и Марсьяля»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер попытается сохранить в команде вратаря Давида Де Хеа и нападающего Антони Марсьяля. Игрокам предстоит продление контрактов.

    «Мне известно, что клуб хочет подписать с ними новые контракты. Это футболисты топ-класса. Попробую помочь в этой ситуации и направить игроков на мысль, что им стоит остаться», – сказал норвежец Sky Sports.

    • Сульшер пришел в команду на прошлой неделе.
    • Де Хеа провел в текущем сезоне АПЛ все матчи.
    • Марсьяль – лучший бомбардир «Юнайтед» в текущем сезоне АПЛ.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:19
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +41925

      Рубик Докоян 2 часа назад

      Неопределённость по главному тренеру и финансовая сторона будут вносить свои коррективы.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106080
    #2
    Chernyi Lis
    76817
    #3
    Zenit-84
    76742
    #4
    Андрей Ермошин
    68977
    #5
    klifS
    63543
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru