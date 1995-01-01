Сульшер: «Попробую помочь «Манчестер Юнайтед» сохранить Де Хеа и Марсьяля»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер попытается сохранить в команде вратаря Давида Де Хеа и нападающего Антони Марсьяля. Игрокам предстоит продление контрактов.

«Мне известно, что клуб хочет подписать с ними новые контракты. Это футболисты топ-класса. Попробую помочь в этой ситуации и направить игроков на мысль, что им стоит остаться», – сказал норвежец Sky Sports.