Сульшер: «Попробую помочь «Манчестер Юнайтед» сохранить Де Хеа и Марсьяля»

Неопределённость по главному тренеру и финансовая сторона будут вносить свои коррективы.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер попытается сохранить в команде вратаря Давида Де Хеа и нападающего Антони Марсьяля. Игрокам предстоит продление контрактов.
«Мне известно, что клуб хочет подписать с ними новые контракты. Это футболисты топ-класса. Попробую помочь в этой ситуации и направить игроков на мысль, что им стоит остаться», – сказал норвежец Sky Sports.
- Сульшер пришел в команду на прошлой неделе.
- Де Хеа провел в текущем сезоне АПЛ все матчи.
- Марсьяль – лучший бомбардир «Юнайтед» в текущем сезоне АПЛ.