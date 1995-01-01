Гвардиола: «Мы не можем соперничать с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил свою команду с лидирующим «Ливерпулем». Отрыв между коллективами – девять очков.

«Что можно сказать, когда «Ливерпуль» в девяти матчах не пропускает и много забивает. Мы не можем соперничать с такой командой», – цитирует каталонца Liverpool Echo.