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    Гвардиола: «Мы не можем соперничать с «Ливерпулем»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил свою команду с лидирующим «Ливерпулем». Отрыв между коллективами – девять очков.

    «Что можно сказать, когда «Ливерпуль» в девяти матчах не пропускает и много забивает. Мы не можем соперничать с такой командой», – цитирует каталонца Liverpool Echo.

    • «Сити» – действующий чемпион Англии.
    • Ливерпульцы не выигрывали турнир в текущем веке.
    • Очный матч между командами состоится на следующей неделе.

    Источник: Liverpool Echo

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    Сегодня, 10:06
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2258

      zatonn 24 минуты назад

      И это говорит амбициозный Пеп Гвардиола?! Которому купили именно тех игроков, которых он пожелал? Выглядит по меньшей мере странно. Возглавляя Баварию, трижды выиграл Бундеслигу, дважды Кубок Германии и трижды доходил до 1/2 финала Лиги Чемпионов, где трижды проиграл (совпадение?) Испанским клубам. Да, мне могут возразить, что нельзя сравнивать АПЛ и БЛ, но и в Лиге Чемпионов МС выше 1/4 пока не поднимался. Что же получается, поизносился Пеп? Тогда пора на стажировку в Испанию!

      0
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      Рейтинг: +5258

      mialkov 37 минут назад

      Хочется, чтобы Ливерпуль стал наконец-то чемпионом, но Сити тоже не спит и будет рвать по возможности всех соперников. Так что, все в руках ливерпульцев, не будут терять очки с командами из нижней половины таблицы - возьмут титул!

      2
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      Рейтинг: +919

      Харченко 40 минут назад

      За что тебе тогда платят такие деньги?

      1
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      Рейтинг: +2022

      Таганский 48 минут назад

      Кривит душой..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1290

      Dellleone 1 час назад

      Усыпляет бдительность.
      Уверен что у него будут сюрпризы для Клопа и Ливера.

      1
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      Рейтинг: +24025

      Project Бабангида 1 час назад

      пепа конечно блефует, ещё далеко всё не решено .... но я искренне желаю Ливерпулю успеха...

      3
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      Рейтинг: +57147

      shlomo 1 час назад

      Ливер - вперед к чемпионству.....конкурентов нет! (а кто был, те расписались в своем бессилии).

      2
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      Рейтинг: +260

      salexeich 1 час назад

      Похоже, в этом сезоне Ливерпуль будет чемпионом.

      2
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      Рейтинг: +41925

      Рубик Докоян 2 часа назад

      Если "Мансити" не может как и "шпоры" с "Челси", то сушите вёсла...

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