Гвардиола: «Мы не можем соперничать с «Ливерпулем»

И это говорит амбициозный Пеп Гвардиола?! Которому купили именно тех игроков, которых он пожелал? Выглядит по меньшей мере странно. Возглавляя Баварию, трижды выиграл Бундеслигу, дважды Кубок Германии и трижды доходил до 1/2 финала Лиги Чемпионов, где трижды проиграл (совпадение?) Испанским клубам. Да, мне могут возразить, что нельзя сравнивать АПЛ и БЛ, но и в Лиге Чемпионов МС выше 1/4 пока не поднимался. Что же получается, поизносился Пеп? Тогда пора на стажировку в Испанию!
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил свою команду с лидирующим «Ливерпулем». Отрыв между коллективами – девять очков.
«Что можно сказать, когда «Ливерпуль» в девяти матчах не пропускает и много забивает. Мы не можем соперничать с такой командой», – цитирует каталонца Liverpool Echo.
- «Сити» – действующий чемпион Англии.
- Ливерпульцы не выигрывали турнир в текущем веке.
- Очный матч между командами состоится на следующей неделе.