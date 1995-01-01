Салах первым набрал 20 очков по системе «гол+пас» в этом сезоне АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол и отдал две результативные передачи в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (5:1).

У египтянина теперь 20 очков по системе «гол+пас» (13 голов и семь передач) в 19 играх нынешнего розыгрыша АПЛ. Салах стал первым игроком чемпионата, которому покорилась эта отметка.

Форвард делит первое место в гонке бомбардиров с Пьер-Эмериком Обамеянгом и Гарри Кейном. Все трое забили по 13 голов.

Все еще сомневаетесь в чемпионстве «Ливерпуля»?