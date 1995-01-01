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    Салах первым набрал 20 очков по системе «гол+пас» в этом сезоне АПЛ

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол и отдал две результативные передачи в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (5:1).

    У египтянина теперь 20 очков по системе «гол+пас» (13 голов и семь передач) в 19 играх нынешнего розыгрыша АПЛ. Салах стал первым игроком чемпионата, которому покорилась эта отметка.

    Форвард делит первое место в гонке бомбардиров с Пьер-Эмериком Обамеянгом и Гарри Кейном. Все трое забили по 13 голов.

    Все еще сомневаетесь в чемпионстве «Ливерпуля»?

    Источник: Premierleague.com

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    Сегодня, 06:50
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1065

      gor77 2 часа назад

      Футбол конечно очень популярная в мире игра.)))
      Определение "Лучший бомбардир" - очень важное определение в чемпионатах во многих видах спорта.
      Уже давно пора официально вводить систему "гол + пас"!
      В хоккее такой приз вручается 3-м лучшим игрокам сезона аж с 1947 года!

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      Рейтинг: +41882

      Рубик Докоян > gor77 1 час назад

      Лучший бомбардир -- это тот кто больше всех забивает голов. А тот кто больше даёт голевых пасов, теперь ещё стали говорить ключевых -- это ассистент. Бомбардир -- это объективный показатель, а голевой пас понятие растяжимое. Можно дать такой корявый и неточный пас бог знает куда, но партнёр это мяч догонит , обработает, обыграет соперника и забьёт. И причём здесь голевой пас, когда вся заслуга в индивидуальных действиях забившего. А можно на блюдечке выложить пас, выведя партнёра один на один с вратарём, а то и с пустыми воротами, а он не забьёт. И нет голевого паса...

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      Рейтинг: +1065

      gor77 > Рубик Докоян 45 минут назад

      Вы о чём? ))))))))
      Это просто статистика и предложение, не более.)))) И никаких предположений, желаний и эмоций! ))))))))
      Շնորհավոր Ամանոր!!!!
      С наступающим Новым годом!

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      Рейтинг: +41882

      Рубик Докоян > gor77 44 минуты назад

      И тебя с наступающим Новым годом. Я как раз статистику знаю, ибо мне её хорошо преподавали. И знаю где объективные показатели отражающие реальные дела, а где просто набор цифр ни о чём не говорящий. И в футболе сейчас много чего напичкали с появлением компа и разных программ. В СССР ТТД считали и у ВВ ( Лобановского ) всё было расписано, что, где и как.

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