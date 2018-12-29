Ван Дейк: «Сейчас быть игроком «Ливерпуля» круто»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился эмоциями после матча 20 тура АПЛ против «Арсенала» (5:1). Красные с девятиочковым отрывом лидируют в соревновании.

«Мы правильно отреагировали на гол соперника и заслужили победу. Нам есть еще в чем прибавлять. Нужно и дальше показывать самоотдачу. Сейчас быть игроком «Ливерпуля» круто», – цитирует игрока ВВС.

«Ливерпуль» в текущем сезоне АПЛ ни разу не проиграл.

В нынешнем веке красные не выигрывали АПЛ.

Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».

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