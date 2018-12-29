Романцев: «Надеюсь весной увидеть от «Спартака» зрелищный футбол»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от весенней части чемпионата России. Она начнется в марте.

«Решающими факторами в борьбе за высокие места станут мастерство и самоотдача. Надеюсь, в команде будет семья и будет зрелищный футбол. Нужно быть одним целым – естественно, вместе с болельщиками», – сказал специалист.