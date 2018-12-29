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    Романцев: «Надеюсь весной увидеть от «Спартака» зрелищный футбол»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от весенней части чемпионата России. Она начнется в марте.

    «Решающими факторами в борьбе за высокие места станут мастерство и самоотдача. Надеюсь, в команде будет семья и будет зрелищный футбол. Нужно быть одним целым – естественно, вместе с болельщиками», – сказал специалист.

    • Романцев выступал за «Спартак» в качестве игрока с 1976 по 1983 год (180 матчей в чемпионате СССР, шесть голов).
    • Специалист тренировал команду с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год.
    • Тренер восемь раз приводил «Спартак» к победе в чемпионате России.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    29.12.2018 23:33
    Комментарии3
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      Рейтинг: +52

      Amokachi14 34 минуты назад

      А я надеюсь увидеть результат весной

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3410

      Persona_non_Grata 37 минут назад

      Зрелищный - не всегда результативный , как впрочем и наоборот . Поживем - увидим .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10951

      DOCTOR PENALTY 46 минут назад

      Желательно, с вашей посильной помощью, Олег Иваныч!

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