Гвардиола: «Жоржиньо и Фред не захотели идти в «Манчестер Сити». Что мы могли поделать?»

Никто не хочет играть за мешок.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что летом клуб пытался заполучить полузащитников Фреда и Жоржиньо. Первый сейчас играет за «Манчестер Юнайтед», второй – за «Челси».
«Мы пытались, но футболисты не захотели. Что мы могли поделать? «Манчестер Сити» ждал до последнего», – цитирует каталонца Sky Sports.
- Жоржиньо в текущем сезоне АПЛ провел 18 матчей, забил один гол.
- Фред также отметился в чемпионате Англии одним мячом.
- «Манчестер Сити» идет в таблице выше и «Челси», и «Юнайтед».