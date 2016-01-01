Гвардиола: «Жоржиньо и Фред не захотели идти в «Манчестер Сити». Что мы могли поделать?»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что летом клуб пытался заполучить полузащитников Фреда и Жоржиньо. Первый сейчас играет за «Манчестер Юнайтед», второй – за «Челси».

«Мы пытались, но футболисты не захотели. Что мы могли поделать? «Манчестер Сити» ждал до последнего», – цитирует каталонца Sky Sports.