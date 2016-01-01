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    Гвардиола: «Жоржиньо и Фред не захотели идти в «Манчестер Сити». Что мы могли поделать?»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что летом клуб пытался заполучить полузащитников Фреда и Жоржиньо. Первый сейчас играет за «Манчестер Юнайтед», второй – за «Челси».

    «Мы пытались, но футболисты не захотели. Что мы могли поделать? «Манчестер Сити» ждал до последнего», – цитирует каталонца Sky Sports.

    • Жоржиньо в текущем сезоне АПЛ провел 18 матчей, забил один гол.
    • Фред также отметился в чемпионате Англии одним мячом.
    • «Манчестер Сити» идет в таблице выше и «Челси», и «Юнайтед».

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3156

      vladik12 59 минут назад

      Никто не хочет играть за мешок.

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