Бердыев – о борьбе за чемпионство и будущем в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев дал интервью изданию «Бизнес Online». «Бомбардир» выделил главные моменты:

О возможном уходе из «Рубина»

– Вы не смотрите на другие клубы? Если позовут в большой клуб, пойдете?

– Нет. Никогда не говори никогда, но когда меня позвали сюда, а это дом родной, отворачиваться в такой сложный период от клуба нельзя. На сегодняшний день я точно к этому не готов, но что будет завтра, я не знаю.

О турнирных перспективах

– С таким ограниченным составом вы способны выигрывать чемпионат? Или это нереально?

– Чемпионат выиграть сложно. Турнир длинный все-таки и на дистанции уровень все-таки скажется. А в еврокубки выйти – реально.

– Но в отдельном матче можете обыграть любого?

– В отдельном матче – да. Особенно в еврокубках, когда нужно готовиться досконально и детально. Тогда не возникает ощущения, что победить невозможно. После 0:5 с «Баварией» говорил игрокам: «Если не верите, что можете обыграть «Баварию», даже не выходите на поле». Дома мы их обыграли.

О «Зените» и ЦСКА

– Фаворит чемпионата для вас по-прежнему «Зенит»?

– За счет организации, думаю, они станут чемпионами. Потенциально помешать им может ЦСКА. Интеллектуальный уровень игроков в команде очень высокий: Ахметов, Чалов, Влашич, Обляков.

Надо отдать должное Гинеру за селекцию. Эта группа игроков – «дыр-дырщики», как я их называю, которым всe равно, платишь ты или нет, они хотят играть, творить и этот потенциал им может помочь. В обороне у ЦСКА тоже два хороших центральных защитника.

О системе «осень-весна» в российском футболе

– В конце года опять все вспомнили о том, что играть в ноябре/декабре – это плохо.

– Я был против перехода на осень-весна, ведь было понятно, что не будет стадионов с крышами. Было понятно, что некоторые руководители думали о своих клубах. Им нужно было попасть в цикл еврокубков. Все говорили, что есть федеральные деньги, но мы видим, в каких условиях игрались последние туры.

– Это отбросило наш футбол назад?

– Считаю, что да. Другой момент: в европейских топ-сборных играют футболисты из разных клубов, то у нас в основном костяк сборной – это игроки из лидирующих клубов. И они всегда борются за медали, а на финише уже выжаты. В мае они выжаты, а через месяц чемпионат Европы или чемпионат мира. Так не лучше ли начинать весной, ты отдохнувший едешь на сборы, затем втягиваешься в стартовых турах и к лету уже на пике формы едешь на турнир со сборной? Это было бы в интересах национальной сборной.