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    Бердыев – о борьбе за чемпионство и будущем в «Рубине»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев дал интервью изданию «Бизнес Online». «Бомбардир» выделил главные моменты:

    О возможном уходе из «Рубина»

    – Вы не смотрите на другие клубы? Если позовут в большой клуб, пойдете?

    – Нет. Никогда не говори никогда, но когда меня позвали сюда, а это дом родной, отворачиваться в такой сложный период от клуба нельзя. На сегодняшний день я точно к этому не готов, но что будет завтра, я не знаю.

    О турнирных перспективах

    – С таким ограниченным составом вы способны выигрывать чемпионат? Или это нереально?

    – Чемпионат выиграть сложно. Турнир длинный все-таки и на дистанции уровень все-таки скажется. А в еврокубки выйти – реально.

    – Но в отдельном матче можете обыграть любого?

    – В отдельном матче – да. Особенно в еврокубках, когда нужно готовиться досконально и детально. Тогда не возникает ощущения, что победить невозможно. После 0:5 с «Баварией» говорил игрокам: «Если не верите, что можете обыграть «Баварию», даже не выходите на поле». Дома мы их обыграли.

    О «Зените» и ЦСКА

    – Фаворит чемпионата для вас по-прежнему «Зенит»?

    – За счет организации, думаю, они станут чемпионами. Потенциально помешать им может ЦСКА. Интеллектуальный уровень игроков в команде очень высокий: Ахметов, Чалов, Влашич, Обляков.

    Надо отдать должное Гинеру за селекцию. Эта группа игроков – «дыр-дырщики», как я их называю, которым всe равно, платишь ты или нет, они хотят играть, творить и этот потенциал им может помочь. В обороне у ЦСКА тоже два хороших центральных защитника.

    О системе «осень-весна» в российском футболе

    – В конце года опять все вспомнили о том, что играть в ноябре/декабре – это плохо.

    – Я был против перехода на осень-весна, ведь было понятно, что не будет стадионов с крышами. Было понятно, что некоторые руководители думали о своих клубах. Им нужно было попасть в цикл еврокубков. Все говорили, что есть федеральные деньги, но мы видим, в каких условиях игрались последние туры.

    – Это отбросило наш футбол назад?

    – Считаю, что да. Другой момент: в европейских топ-сборных играют футболисты из разных клубов, то у нас в основном костяк сборной – это игроки из лидирующих клубов. И они всегда борются за медали, а на финише уже выжаты. В мае они выжаты, а через месяц чемпионат Европы или чемпионат мира. Так не лучше ли начинать весной, ты отдохнувший едешь на сборы, затем втягиваешься в стартовых турах и к лету уже на пике формы едешь на турнир со сборной? Это было бы в интересах национальной сборной.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1574

      Агасфер 40 минут назад

      Хоть этот понимает,что для нас было-переход на новый формат осень-весна.

      0
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      Рейтинг: +7250

      vladimir-7 45 минут назад

      Вот мнение великолепного тренера, специалиста по футболу, психолога,
      а не каких-то незнайкиных в правительстве, РФС, РПЛ и т.п., идиотски
      пытающихся подражать европейским клубам по срокам проведения
      российского чемпионата. В футбольных кругах уселись одни дилетанты
      у которых в голове одни деньги, гнать нужно их всех поганой метлой и
      назначить специалистов с системным подходом к руководству спортом
      и футболом в частности.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1171

      WhiteEgon 56 минут назад

      Как-то я не замечал успехи сборной при системе весна-лето...

      0
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      Рейтинг: +7250

      vladimir-7 > WhiteEgon 40 минут назад

      весна-лето нет такой системы, поэтому и не замечал.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1574

      Агасфер > WhiteEgon 38 минут назад

      А чемпионат Европы? Там ещё была отрыжка старого календаря.Да и дело не в успехах,а о уровне чемпионата,его зрелищности,комфортности для болельщиков.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +41685

      Рубик Докоян 58 минут назад

      Те кто принимал решение не думали об интересах национальной сборной и развитии футбола в стране. Они решали свои местечковые клубные интересы.

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