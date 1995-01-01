Клопп: «Обамеянг – исключительный игрок. Такое сочетание скорости и финишера редко встречается»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем 20-го тура АПЛ против «Арсенала» отметил игру форварда соперников Пьера-Эмерика Обамеянга.

«У Обамеянга – менталитет настоящего бомбардира, находясь перед воротами, он действует непринужденно. Такое сочетание скорости и финишера встречается редко, что делает его исключительным игроком», – сказал 51-летний специалист.

Матч «Ливерпуль» – «Арсенал» состоится сегодня, 29 декабря, и начнется в 20:30 по московскому времени.