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    Куадрадо успешно перенес операцию. Колумбиец вернется на поле через три месяца

    В пятницу форварду «Ювентуса» Хуану Куадрадо была сделана операция на травмированном левом колене.

    «Хирургическое вмешательство, проведенное в Барселоне доктором Кугатом и при поддержке руководителя медицинского штаба «Ювентуса» доктора Клаудио Риго было проведено успешно. Игрок начнет процесс восстановления в ближайшие несколько дней», – сказано в заявлении туринского клуба.

    Предположительно, в строй колумбиец вернется через три месяца.

    • Куадрадо получил повреждение в игре заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз».
    • В текущем сезоне колумбиец забил один мяч и сделал четыре результативные передачи в 16 матчах за «Ювентус».

    Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

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