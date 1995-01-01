Куадрадо успешно перенес операцию. Колумбиец вернется на поле через три месяца

В пятницу форварду «Ювентуса» Хуану Куадрадо была сделана операция на травмированном левом колене.

«Хирургическое вмешательство, проведенное в Барселоне доктором Кугатом и при поддержке руководителя медицинского штаба «Ювентуса» доктора Клаудио Риго было проведено успешно. Игрок начнет процесс восстановления в ближайшие несколько дней», – сказано в заявлении туринского клуба.

Предположительно, в строй колумбиец вернется через три месяца.