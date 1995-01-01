Сульшер: «Я не могу влиять на игру футболистов»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер считает, что он не может влиять на индивидуальную игру футболистов на поле. В этом контексте норвежец отметил Поля Погба, который, по словам специалиста, добился прогресса в последних матчах.
«Я не могу влиять на действия футболистов непосредственно на поле. Погба, например, все делает сам. Моя задача – указать путь, направить. Все зависит от игроков», – сказал Сульшер.
- Норвежец пришел в «Юнайтед» из «Мольде».
- Высшее достижение в тренерской карьере Сульшера – победы в чемпионате Норвегии.
- «Юнайтед» в АПЛ идет шестым.