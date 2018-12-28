Сарри: «Сезон АПЛ выиграет либо «Ливерпуль», либо «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением, кто выиграет текущий сезон АПЛ. Итальянец видит двух претендентов.

«Вы очень хорошо знаете моe мнение. Как я говорил с самого начала, есть две команды, которые на шаг впереди остальных, — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Теперь у «Ливерпуля» есть небольшой отрыв, но я думаю, «Манчестер Сити» способен его отыграть. Думаю, титул разыграют «Сити» и «Ливерпуль», – сказал Сарри.