Гендиректор «Рубина»: «У нас есть игроки, которые полгода без зарплаты. Премий в команде нет вообще»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о финансовой ситуации в клубе. По словам функционера, некоторые игроки полгода не получают зарплату.

«У нас есть игроки, которые шесть месяцев не получают зарплату. Пока шума нет, но, наверное, скоро будет.

Премиальных нет вообще. Но мы для себя решили, обсудили, что премиальные за победу — это не совсем правильно. Вот мы выиграли у «Анжи» в прошлом сезоне со счeтом 6:0. Я захожу в раздевалку и слышу: «Тройные премиальные, Рустем!» Но мы ведь обыграли слабую команду, в начале сезона.

Ну что это даeт? В итоге мы закончили на десятом месте в таблице. Мы обсудили с Курбаном Бекиевичем Бердыевым и решили так: вышли в Лигу чемпионов и заработали для клуба денег — получили одни премиальные, вышли в Лигу Европы и чуть меньше денег — другие премиальные, никуда не вышли — нет премиальных. За что? За выигрыш у условного «Амкара» или «Анжи», но с десятым местом в таблице?» – сказал Сайманов.