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    Игрок «Урала» Панюков: «Когда хлопнули «Спартак», улетали из Москвы с голливудской улыбкой»

    Нападающий «Урала» Андрей Панюков рассказал об эмоциях после победы над «Спартаком» осенью. Уральцы победили со счетом 2:1.

    — Какую осеннюю игру выделите особо?

    — Когда «Спартак» хлопнули в Москве.

    — Для вас красно-белые, которым вы в этом матче забили, принципиальный соперник?

    — Конечно, хотя на самом деле каждый матч принципиальный и забивать хочется всем. Но тут многое сошлось. Я — выпускник «Динамо». Так что особый настрой на «Спартак» — это пошло еще до «Зенита». А обыграть красно-белых на их поле — тем более дорогого стоит. Для любой, думаю, команды.

    — Команды, обыгрывающие «Спартак» в Москве, потом, бывает, выкладывают эмоциональные фото из раздевалки.

    — Истерики у нас точно не было (улыбается). Но улетели из Москвы с голливудской улыбкой.

    • Панюков провел в текущем сезоне РПЛ десять игр, забил четыре гола.
    • Форвард принадлежит «Зениту».
    • «Урал» идет в РПЛ девятым.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1566

      Агасфер 32 минуты назад

      У нас в этом сезоне половина команд РПЛ с голливудской улыбкой ходят.

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