Игрок «Урала» Панюков: «Когда хлопнули «Спартак», улетали из Москвы с голливудской улыбкой»

У нас в этом сезоне половина команд РПЛ с голливудской улыбкой ходят.
Нападающий «Урала» Андрей Панюков рассказал об эмоциях после победы над «Спартаком» осенью. Уральцы победили со счетом 2:1.
— Какую осеннюю игру выделите особо?
— Когда «Спартак» хлопнули в Москве.
— Для вас красно-белые, которым вы в этом матче забили, принципиальный соперник?
— Конечно, хотя на самом деле каждый матч принципиальный и забивать хочется всем. Но тут многое сошлось. Я — выпускник «Динамо». Так что особый настрой на «Спартак» — это пошло еще до «Зенита». А обыграть красно-белых на их поле — тем более дорогого стоит. Для любой, думаю, команды.
— Команды, обыгрывающие «Спартак» в Москве, потом, бывает, выкладывают эмоциональные фото из раздевалки.
— Истерики у нас точно не было (улыбается). Но улетели из Москвы с голливудской улыбкой.
- Панюков провел в текущем сезоне РПЛ десять игр, забил четыре гола.
- Форвард принадлежит «Зениту».
- «Урал» идет в РПЛ девятым.