Игрок «Урала» Панюков: «Когда хлопнули «Спартак», улетали из Москвы с голливудской улыбкой»

Нападающий «Урала» Андрей Панюков рассказал об эмоциях после победы над «Спартаком» осенью. Уральцы победили со счетом 2:1.

— Какую осеннюю игру выделите особо?

— Когда «Спартак» хлопнули в Москве.

— Для вас красно-белые, которым вы в этом матче забили, принципиальный соперник?

— Конечно, хотя на самом деле каждый матч принципиальный и забивать хочется всем. Но тут многое сошлось. Я — выпускник «Динамо». Так что особый настрой на «Спартак» — это пошло еще до «Зенита». А обыграть красно-белых на их поле — тем более дорогого стоит. Для любой, думаю, команды.

— Команды, обыгрывающие «Спартак» в Москве, потом, бывает, выкладывают эмоциональные фото из раздевалки.

— Истерики у нас точно не было (улыбается). Но улетели из Москвы с голливудской улыбкой.