Sport.es: Френки де Йонг согласился на переход в «Барселону»

Теперь похоже торг усилится за Френки, учтёт клуб его желания или преобладать будет предложенная больше сумма за него.
«Барселона» продолжает работать над приобретением полузащитника «Аякса» Френки де Йонга. Игрок дал согласие на трансфер.
Теперь каталонцы будут вести диалог с амстердамцами, чтобы снизить стоимость футболиста. «Аякс» просит за хавбека более 67 миллионов фунтов стерлингов.
- Ранее сообщалось, что «ПСЖ» договорился с амстердамской командой о трансфере футболиста за 75 миллионов.
- Игроком интересуется «Манчестер Сити».
- В этом сезоне де Йонг провел в Эредивизие 14 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.