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    Sport.es: Френки де Йонг согласился на переход в «Барселону»

    «Барселона» продолжает работать над приобретением полузащитника «Аякса» Френки де Йонга. Игрок дал согласие на трансфер.

    Теперь каталонцы будут вести диалог с амстердамцами, чтобы снизить стоимость футболиста. «Аякс» просит за хавбека более 67 миллионов фунтов стерлингов.

    • Ранее сообщалось, что «ПСЖ» договорился с амстердамской командой о трансфере футболиста за 75 миллионов.
    • Игроком интересуется «Манчестер Сити».
    • В этом сезоне де Йонг провел в Эредивизие 14 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 22:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +41626

      Рубик Докоян 50 минут назад

      Теперь похоже торг усилится за Френки, учтёт клуб его желания или преобладать будет предложенная больше сумма за него.

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