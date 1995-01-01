Sport.es: Френки де Йонг согласился на переход в «Барселону»

«Барселона» продолжает работать над приобретением полузащитника «Аякса» Френки де Йонга. Игрок дал согласие на трансфер.

Теперь каталонцы будут вести диалог с амстердамцами, чтобы снизить стоимость футболиста. «Аякс» просит за хавбека более 67 миллионов фунтов стерлингов.