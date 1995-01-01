Джо Коул устроился на работу в академию «Челси»

Бывший нападающий «Челси» Джо Коул трудоустроился в лондонский клуб. Теперь спортсмен будет работать тренером в академии синих.

Официально о завершении игровой карьеры британца стало известно в ноябре. Последним клубом 37-летнего футболиста была «Тампа-Бэй Раудис», выступающая в USL [второй по силе дивизион Северной Америки].