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    «Спартак» в сезоне-2017/18 заработал на продаже билетов и абонементов 1,48 миллиарда рублей

    «Спартак» выпустил отчет на 130 страниц по итогам сезона-2017/18. В частности, в издании приведены финансовые сведения о деятельности клуба.

    Красно-белые в прошлом сезоне продали 340 583 билета и 23 617 абонементов, что принесло в бюджет клуба 994 565 миллионов рублей. VIP-лож по итогам сезона было реализовано 48 на общую сумму 487 804 миллиона рублей.

    • «Спартак» в прошлом сезоне занял третье место в РПЛ.
    • В начале прошлого сезона спартаковцы выиграли Суперкубок России.
    • Красно-белых тренировал Массимо Каррера.

    Источник: Отчет «Спартака» за сезон-2017/18

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