«Спартак» в сезоне-2017/18 заработал на продаже билетов и абонементов 1,48 миллиарда рублей

«Спартак» выпустил отчет на 130 страниц по итогам сезона-2017/18. В частности, в издании приведены финансовые сведения о деятельности клуба.

Красно-белые в прошлом сезоне продали 340 583 билета и 23 617 абонементов, что принесло в бюджет клуба 994 565 миллионов рублей. VIP-лож по итогам сезона было реализовано 48 на общую сумму 487 804 миллиона рублей.