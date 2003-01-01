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    Агент Фернандеша: «Надеюсь, новое руководство «Локомотива» придет к компромиссу по Мануэлю»

    Агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша Паулу Барбоза выразил надежду, что его клиент продолжит карьеру в Москве. У железнодорожников сменился генеральный директор.

    «Внутренние вопросы клуба мы комментировать не можем, но надеемся, что новое руководство создаст условия, чтобы найти компромисс по Фернандешу. Мы на это надеемся. Мы можем сказать, что не сумели договориться со спортивным директором клуба. Но это не значит, что мы бы не смогли договориться, если бы руководство осталось.

    Будем надеяться, что новое руководство будет лояльнее, что мы сумеем договориться. Это и в интересах «Локомотива», и в интересах Фернандеша», – сказал Барбоза.

    • Фернандешу 32 года.
    • Он выступает в России с 2014 года.
    • В составе «Локомотива» в этом году стал чемпионом России.

    Главный человек «Локомотива» покинул клуб. Он отлично поработал

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:10
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +59

      229728905 6 минут назад

      Что его агент все время ноет? Футболисту 32 года, пора удочки сматывать. Они все еще мечтают золотой контракт себе выбить)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +235

      sergan113 1 час назад

      Может и придет, если другая сторона тоже пойдет на встречу.

      0
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