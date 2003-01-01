Агент Фернандеша: «Надеюсь, новое руководство «Локомотива» придет к компромиссу по Мануэлю»

Агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша Паулу Барбоза выразил надежду, что его клиент продолжит карьеру в Москве. У железнодорожников сменился генеральный директор.

«Внутренние вопросы клуба мы комментировать не можем, но надеемся, что новое руководство создаст условия, чтобы найти компромисс по Фернандешу. Мы на это надеемся. Мы можем сказать, что не сумели договориться со спортивным директором клуба. Но это не значит, что мы бы не смогли договориться, если бы руководство осталось.

Будем надеяться, что новое руководство будет лояльнее, что мы сумеем договориться. Это и в интересах «Локомотива», и в интересах Фернандеша», – сказал Барбоза.

Фернандешу 32 года.

Он выступает в России с 2014 года.

В составе «Локомотива» в этом году стал чемпионом России.

Главный человек «Локомотива» покинул клуб. Он отлично поработал