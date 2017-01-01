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    Кузьмичев – новый спортивный директор «Локомотива». Ранее он возглавлял клубную академию

    Директор футбольной школы «Локомотива» Владимир Кузьмичев назначен спортивным директором железнодорожников. Об этом в телеграме сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    • Сегодня об уходе с этой должности объявил Эрик Штоффельсхаус, который занимал ее с 22 января 2017 года.
    • При немецком менеджере «Локомотив» выиграл Кубок России и РПЛ.
    • В текущем розыгрыше Премьер-лиги москвичи занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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