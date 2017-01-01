Кузьмичев – новый спортивный директор «Локомотива». Ранее он возглавлял клубную академию

Удачи.
Директор футбольной школы «Локомотива» Владимир Кузьмичев назначен спортивным директором железнодорожников. Об этом в телеграме сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.
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Директор футбольной школы «Локомотива» Владимир Кузьмичев назначен спортивным директором железнодорожников. Об этом в телеграме сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.