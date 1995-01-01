Сарри: «Останется ли Азар в «Челси»? Не знаю, но пришло время принять решение»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что ничего не знает о будущем полузащитника команды Эдена Азара.

Контракт бельгийца истекает летом 2020 года. Ранее сообщалось, что 27-летний футболист может перейти в «Реал».

«Останется ли Азар в клубе? Я не знаю, но пришло время принять решение.

Я тренер. Я не президент и не отвечаю за покупку-продажу игроков. Я тренер. Я хочу говорить с Эденом только о его позиции на поле. Думаю, мы должны решить вопрос.

Он может играть вингером, может в центре поля. Я действительно очень доволен им на этой позиции, потому что он очень хорошо умеет забивать и открывать пространства для партнеров по команде. Я доволен им в этой роли, но, конечно, он по-прежнему может играть как вингер.

Он отличный футболист, один из самых важных в истории «Челси», – сказал Сарри.