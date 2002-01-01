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    Сульшер: «Мы надеемся построить команду вокруг Погба»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил выступление полузащитника Поля Погба в последних двух матчах.

    «Думаю, что Поль – лучший, лучший игрок. Он один из лучших топ-футболистов в мире.

    Он хорошо справляется в атаке, он большой молодец. Может выигрывать верховые единоборства, делать отборы. Он такой же, как и все остальные.

    Его отношение было идеальным, и это главное. Вы должны уставать к концу каждой игры, в которой он показывал высокий класс. Конечно, мы надеемся построить команду вокруг него. Но у нас есть очень много качественных игроков», – сказал Сульшер.

    В двух матчах под руководством Сульшера Погба забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Tribalfootball

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