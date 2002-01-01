Сульшер: «Мы надеемся построить команду вокруг Погба»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил выступление полузащитника Поля Погба в последних двух матчах.

«Думаю, что Поль – лучший, лучший игрок. Он один из лучших топ-футболистов в мире.

Он хорошо справляется в атаке, он большой молодец. Может выигрывать верховые единоборства, делать отборы. Он такой же, как и все остальные.

Его отношение было идеальным, и это главное. Вы должны уставать к концу каждой игры, в которой он показывал высокий класс. Конечно, мы надеемся построить команду вокруг него. Но у нас есть очень много качественных игроков», – сказал Сульшер.

В двух матчах под руководством Сульшера Погба забил два гола и сделал две результативные передачи.