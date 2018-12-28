Эрнандес: «В Европе есть много клубов, заставляющих меня мечтать»

Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес отметил, что мог бы продолжить карьеру в другом клубе. При этом француз подчеркнул: на данный момент его все устраивает в Мадриде.

«В Европе есть довольно много клубов, которые заставляют меня мечтать, но я не скажу вам, какие именно. Я хорошо чувствую себя здесь, в Мадриде. Но, если бы мне нужно уйти завтра, поскольку проект меня заинтересовал, я бы об этом подумал.

Мне очень хорошо в Мадриде и Испании, где все доверяли мне в течение длительного времени. Но в футболе бывает много предложений, и мне придется каждый раз взвешивать плюсы и минусы, чтобы сделать правильный выбор для себя, моей семьи и продолжения карьеры», – сказал Эрнандес.