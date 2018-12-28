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    Эрнандес: «В Европе есть много клубов, заставляющих меня мечтать»

    Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес отметил, что мог бы продолжить карьеру в другом клубе. При этом француз подчеркнул: на данный момент его все устраивает в Мадриде.

    «В Европе есть довольно много клубов, которые заставляют меня мечтать, но я не скажу вам, какие именно. Я хорошо чувствую себя здесь, в Мадриде. Но, если бы мне нужно уйти завтра, поскольку проект меня заинтересовал, я бы об этом подумал.

    Мне очень хорошо в Мадриде и Испании, где все доверяли мне в течение длительного времени. Но в футболе бывает много предложений, и мне придется каждый раз взвешивать плюсы и минусы, чтобы сделать правильный выбор для себя, моей семьи и продолжения карьеры», – сказал Эрнандес.

    • Француз – воспитанник «Атлетико». За основную команду мадридцев 22-летний игрок дебютировал в декабре 2014 года.
    • Его действующий контракт рассчитан до 2024 года.
    • В текущем сезоне защитник провел за «Атлетико» 17 матчей.
    • Эрнандес – чемпиона мира-2018 в составе сборной Франции.

    Источник: Marca

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