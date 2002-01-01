Азар – о своем будущем: «Посмотрим в конце сезона»

Полузащитник «Челси» Эден Азар после матча 19-го тура АПЛ с «Уотфордом» (2:1) заявил, что подумает о дальнейшей карьере после завершения сезона.

По информации СМИ, бельгиец может перейти в «Реал», к которому ранее признавался в симпатиях.

«Я просто сосредоточен на поле. Посмотрим в конце сезона», – сказал Азар.