Азар – о своем будущем: «Посмотрим в конце сезона»

Полузащитник «Челси» Эден Азар после матча 19-го тура АПЛ с «Уотфордом» (2:1) заявил, что подумает о дальнейшей карьере после завершения сезона.
По информации СМИ, бельгиец может перейти в «Реал», к которому ранее признавался в симпатиях.
«Я просто сосредоточен на поле. Посмотрим в конце сезона», – сказал Азар.
- 27-летний футболист выступает за лондонцев с 2012 года.
- В текущем сезоне хавбек провел за «Челси» 22 встречи, забил 12 голов и сделал девять результативных передач.
- Контракт бельгийца с английским клубом рассчитан до июня 2020 года.