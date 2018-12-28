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    Модрич отклонил предложение «Реала» о новом контракте

    «Реал» ведет переговоры о продлении контракт с полузащитником Лукой Модричем.

    Руководство сделало хорвату первое предложение по новому договору, которое было отклонено футболистом из-за не устраивающих его условий.

    32-летний игрок рассчитывает получить от «Реала» более выгодное предложение.

    • Модрич выступает за мадридский клуб с 2012 года.
    • В этом году хорват выиграл «Золотой мяч».
    • Ранее сообщалось, что «Интер» готов предложить полузащитнику четырехлетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год.

    Источник: AS

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1666

      Dgad 27 минут назад

      С Реалом Модрич уже выиграл все, а в Италии можно до 35 поиграть на уровне, чемпионат там не особо скоростной.

      0
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      Рейтинг: +285

      sergey610 36 минут назад

      Ну, конечно, ставки повышаются, золотой мяч, однако.

      1
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      Рейтинг: +4192

      Mazai-NN 38 минут назад

      В силу возраста нужно принимать самое "жирное" предложение..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2691

      la verdad 49 минут назад

      Даже не знаю кто из них сумасшедший.... Модрич или Интер:)

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