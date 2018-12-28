Модрич отклонил предложение «Реала» о новом контракте

«Реал» ведет переговоры о продлении контракт с полузащитником Лукой Модричем.

Руководство сделало хорвату первое предложение по новому договору, которое было отклонено футболистом из-за не устраивающих его условий.

32-летний игрок рассчитывает получить от «Реала» более выгодное предложение.