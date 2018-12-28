Модрич отклонил предложение «Реала» о новом контракте

С Реалом Модрич уже выиграл все, а в Италии можно до 35 поиграть на уровне, чемпионат там не особо скоростной.
«Реал» ведет переговоры о продлении контракт с полузащитником Лукой Модричем.
Руководство сделало хорвату первое предложение по новому договору, которое было отклонено футболистом из-за не устраивающих его условий.
32-летний игрок рассчитывает получить от «Реала» более выгодное предложение.
- Модрич выступает за мадридский клуб с 2012 года.
- В этом году хорват выиграл «Золотой мяч».
- Ранее сообщалось, что «Интер» готов предложить полузащитнику четырехлетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год.