Форварда «СКА-Хабаровск» Казанкова обокрали в Москве

Нападающий «СКА-Хабаровск» Максим Казанков стал жертвой московских грабителей, сообщает телеграм-канал Breaking Mash.
Воры в столице украли у 31-летнего футболиста кошелек, в котором находились документы на два автомобиля [»Ауди» и «Рено»], водительское удостоверение и деньги.
Казанков уже обратился в полицию, которая займется поиском его украденных вещей.
- Форвард выступает за «СКА-Хабаровск» с лета 2016 года.
- В этом сезоне игрок провел 18 матчей в ФНЛ, записав на свой счет восемь голов и две результативные передачи.