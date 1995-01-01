Форварда «СКА-Хабаровск» Казанкова обокрали в Москве

Нападающий «СКА-Хабаровск» Максим Казанков стал жертвой московских грабителей, сообщает телеграм-канал Breaking Mash.

Воры в столице украли у 31-летнего футболиста кошелек, в котором находились документы на два автомобиля [»Ауди» и «Рено»], водительское удостоверение и деньги.

Казанков уже обратился в полицию, которая займется поиском его украденных вещей.