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    Форварда «СКА-Хабаровск» Казанкова обокрали в Москве

    Нападающий «СКА-Хабаровск» Максим Казанков стал жертвой московских грабителей, сообщает телеграм-канал Breaking Mash.

    Воры в столице украли у 31-летнего футболиста кошелек, в котором находились документы на два автомобиля [»Ауди» и «Рено»], водительское удостоверение и деньги.

    Казанков уже обратился в полицию, которая займется поиском его украденных вещей.

    • Форвард выступает за «СКА-Хабаровск» с лета 2016 года.
    • В этом сезоне игрок провел 18 матчей в ФНЛ, записав на свой счет восемь голов и две результативные передачи.

    Источник: Телеграм-канал Breaking Mash

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