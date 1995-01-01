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    Божович получает в «Крыльях Советов» 50 тысяч евро в месяц

    Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал, почему клуб сменил осенью главного тренера. Вместо уволенного Андрея Тихонова команду возглавил Миодраг Божович.

    «То, что происходило в начале сезона, те моменты — они, конечно, очень сильно напрягали и вызывали опасения. Мы видели качество игры, колоссальную разницу между ФНЛ и Премьер-лигой. Команда не имела характера, команда после 0:1 опускала руки, не билась, не пыталась отыграться.

    В тульском «Арсенале» Миодраг Божович получал 100 тысяч евро в месяц, сегодня он пришел на зарплату в 2 раза меньше в «Крылья Советов». Мы получили достойного тренера с очень умеренной зарплатой. Это ненамного больше, чем получал Андрей Валерьевич [Тихонов], скажем так», — заявил Шляхтин.

    Источник: «Терра»

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    Сегодня, 08:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +27

      Spaunn7 1 минуту назад

      Абсурд, 50€ . За что??? Убогий Крылья Советов ... Который смотрят только в Самаре . А про Арсенал из (Тулы) нет слов 100€...))) В месяц... За что такие деньги... Ведь и так всем понятно что за все свое существование на футбола на земле , не КрыльяСов,Не Арсенал(Тула) не выиграют нечего,ну может быть чемпионат РПЛ или Кубок . И на этом ..все

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