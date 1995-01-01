Божович получает в «Крыльях Советов» 50 тысяч евро в месяц

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал, почему клуб сменил осенью главного тренера. Вместо уволенного Андрея Тихонова команду возглавил Миодраг Божович.

«То, что происходило в начале сезона, те моменты — они, конечно, очень сильно напрягали и вызывали опасения. Мы видели качество игры, колоссальную разницу между ФНЛ и Премьер-лигой. Команда не имела характера, команда после 0:1 опускала руки, не билась, не пыталась отыграться.

В тульском «Арсенале» Миодраг Божович получал 100 тысяч евро в месяц, сегодня он пришел на зарплату в 2 раза меньше в «Крылья Советов». Мы получили достойного тренера с очень умеренной зарплатой. Это ненамного больше, чем получал Андрей Валерьевич [Тихонов], скажем так», — заявил Шляхтин.